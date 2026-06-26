Pairi Daiza

Bedreigde krokodilachtigen krijgen nieuw onderkomen in grootste tropische kas ter wereld

FOTO'S In de tropische megakas Edenya van dierenpark Pairi Daiza zijn drie gavialen gearriveerd. De ernstig bedreigde krokodilachtigen zijn vanaf nu te zien in een bassin aan de rechterkant van de ingang van de overdekte serre.

De dieren woonden tot voor kort in The Middle Kingdom, een ander themagebied van de Belgische dierentuin. Ze zijn verhuisd naar Edenya, de grootste overdekte tropische tuin ter wereld. De kas ging eerder dit jaar open. Bezoekers moeten bijbetalen als ze een kijkje willen nemen.

Gavialen onderscheiden zich van andere krokodilachtigen door hun opvallend lange en smalle snuit. Die is aangepast aan een dieet dat voornamelijk uit vissen bestaat. De soort komt oorspronkelijk voor in de grote rivieren van het Indiase subcontinent en behoort tegenwoordig tot de meest bedreigde krokodilachtigen ter wereld.



Buitenverblijf

Met de komst van de gavialen krijgt Edenya opnieuw een extra diersoort. Eerder arriveerde al zeekoeien in de tropische kas, terwijl twee manenwolven juist weer uit de serre werden weggehaald en naar een buitenverblijf verhuisden.











