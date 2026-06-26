Efteling

Efteling sluit doorgang Grand Hotel af: onderdeel komt naar beneden

FOTO'S De Efteling heeft de doorgang onder het Efteling Grand Hotel vrijdagmiddag afgesloten. Aanleiding was een onderdeel dat vanaf de gevel van het hotelgebouw naar beneden kwam. Op foto's is te zien hoe een deel van het voorplein niet toegankelijk is. Er verschenen dranghekken en er werden afzetlinten gespannen.

Ook de Arcade - de overdekte passage tussen het Eiland van de Vijf Zintuigen en de Pardoes Promenade - ging rond 16.00 uur deels dicht. Eén van de beelden toont hoe een houten plint is neergezet tegen een prullenbak op het plein. Vermoedelijk is dat het losgekomen onderdeel in kwestie.

Waarschijnlijk is het hout gaan werken door de extreme hitte: het werd bijna 40 graden in Kaatsheuvel. Als hout door hoge temperaturen ver genoeg uitzet, kan de spanning zo groot worden dat een verlijmd onderdeel zich losdrukt van de ondergrond.



Bedrijfshulpverlening

De bedrijfshulpverlening en de beveiliging van de Efteling kwamen uit voorzorg ter plaatse. Een woordvoerder bevestigt dat er inderdaad "iets is losgekomen door de hitte". Voor zover bekend zijn er geen personen geraakt door het vallende object.



Het Efteling Grand Hotel opende in augustus vorig jaar. Om geld te besparen, koos de Efteling voor een opvallende bouwmethode: grote delen van het gebouw werden opgebouwd uit prefabelementen. De bouw liep vertraging op nadat leverancier Byldis in 2023 failliet ging. Daardoor moest de geplande opening worden uitgesteld.















