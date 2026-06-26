Kinderpretpark Julianatoren

Julianatoren komt terug op besluit: 'Kunnen veiligheid niet langer garanderen'

Pretpark Julianatoren in Apeldoorn heeft het geprobeerd, maar het ging niet. Het Gelderse attractiepark was van plan om vandaag en morgen gewoon open te blijven, ondanks code rood vanwege extreme hitte. Nu is de directie alsnog teruggekomen op die beslissing.

Vandaag werden de poorten vroegtijdig gesloten, om 13.00 uur. "Door de extreme temperaturen in het park kunnen wij de veiligheid van onze gasten en medewerkers niet langer garanderen", luidt de uitleg op social media. Voor morgen is eveneens code rood afgegeven voor de provincie Gelderland, waar het pretpark ligt.

Om die reden zijn bezoekers zaterdag ook niet welkom. "De veiligheid en gezondheid van onze bezoekers en medewerkers staan voorop", laat men weten. Wie al tickets had gekocht, kan mailen om de datum kosteloos te verplaatsen naar een andere openingsdag. "Wij hopen je snel weer te mogen verwelkomen onder betere omstandigheden."



Hellendoorn

Naast de Julianatoren blijven ook Avonturenpark Hellendoorn en Verkeers- en Attractiepark Duinen Zathe morgen nog een dagje dicht wegens de uitzonderlijke warmte. Andere parken die vandaag dicht waren - Familiepark Drievliet, Walibi Holland, Sprookjeswonderland Enkhuizen en Speelpark Oud Valkeveen - zijn zaterdag wel weer toegankelijk.