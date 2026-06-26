Avonturenpark Hellendoorn

Avonturenpark Hellendoorn verlengt sluiting: ook zaterdag nog dicht

Avonturenpark Hellendoorn blijft langer gesloten dan verwacht. Eigenlijk zou het Overijsselse pretpark alleen vandaag - vrijdag 26 juni - dicht blijven in verband met de weersomstandigheden. Het aanhoudende extreem warme weer dwingt het park ertoe om de poorten morgen ook nog gesloten te houden.

Dat bevestigt het management aan Looopings. Weerinstituut KNMI had voor vandaag code rood aangekondigd. Morgen zou aanvankelijk code oranje van kracht zijn. Inmiddels heeft men voor verschillende provincies, waaronder Overijssel, alsnog opgeschaald naar code rood.

Voor het Avonturenpark is dat reden genoeg om nog een dag langer geen bezoekers te ontvangen. Ook het Aquaventura Slidepark, dat vandaag wel enkele uren toegankelijk was, is dan dicht. Gekochte tickets blijven geldig voor andere data. Wie entreebewijzen had aangeschaft, ontvangt een mail met meer informatie.



Waterpret

"Hoewel we extra maatregelen hadden genomen en er leuke extra activiteiten met veel waterpret en verkoeling op de planning stonden, hebben we met het oog op de veiligheid van onze gasten en medewerkers toch dit besluit moeten nemen", valt te lezen in een bericht op social media.



Geïnteresseerden zijn zondag 28 juni weer welkom, van 10.00 tot 17.00 uur. Dan vindt een speciaal voetbalevenement plaats. Er is voor zondag 27 graden voorspeld. Morgen zou het 35 graden worden.