Efteling

38 graden in de Efteling: welke attracties blijven open, welke gaan dicht?

FOTO'S Een tropische dag in de Efteling betekent dat meerdere attracties noodgedwongen gesloten worden. Ondanks de extreem hoge temperaturen - het wordt vandaag 38 graden in Kaatsheuvel - is het park gewoon geopend. Om bezoekers en medewerkers te beschermen, zijn wel meerdere attracties, horecalocaties en winkels niet toegankelijk.

De Efteling ontvangt vandaag ongeveer tienduizend gasten, voor een groot deel logees die de data van hun verblijf al hadden vaststaan. Zij moeten een flink deel van het attractieaanbod missen. Twee attracties gingen de afgelopen dagen al dicht vanwege het warme weer: schommelschip de Halve Maen en Hooghmoed, met drie freefall towers.

Vandaag is die lijst een stuk langer. De Efteling heeft ook waterbaan De Vliegende Hollander, houten achtbaan Joris en de Draak, het Kinderspoor, één baan van powered coaster Max & Moritz, vaartocht De Zes Zwanen in het Sprookjesbos, de Stoomcarrousel in het Carrouselpaleis en een aantal draaimolens op het Anton Pieckplein stil laten leggen.



Droomvlucht

Het was op die plekken niet meer verantwoord om personeel en publiek aan de hitte bloot te stellen. Verder is Droomvlucht van tijd tot tijd dicht omdat de techniek het daar laat afweten bij uitzonderlijke hitte. De sluitingen komen niet als een verrassing: bij de ingang worden bezoekers al gewaarschuwd.



"In verband met de weersomstandigheden verwachten wij dat enkele buitenattracties gesloten zullen zijn", staat daar op informatieschermen. Medewerkers vragen bovendien vóór het scannen van tickets of personen écht naar binnen willen, ondanks het geslonken aanbod.



Monorail

Niet alle buitenattracties moeten dicht. Zo zijn de Monorail van het Volk van Laaf, de Stoomtrein, wildwaterbaan Piraña, De Oude Tufferbaan, boottocht Gondoletta, vliegende tempel Pagode, achtbaan Python en bootjesmolen Sirocco vooralsnog wel operationeel. Bij Max & Moritz rijdt dus één van de twee treinen. Het park is open tot 18.00 uur.















