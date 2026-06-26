Attractiepark Toverland

Jubileumboek Toverland toch niet op tijd klaar: leverancier failliet

Een gloednieuw jubileumboek van Toverland is komend weekend toch niet verkrijgbaar. Fans kijken reikhalzend uit naar een boek waarin wordt teruggeblikt op het 25-jarig bestaan van het Limburgse attractiepark. Door het faillissement van een toeleverancier kan men de uitgave echter niet leveren tijdens het ToverFestival, dat zaterdag van start gaat.

Vorige maand maakte Toverland bekend dat het boek Nooit Uitgetoverd: 25 Jaar Toverland vanaf zaterdag 27 juni verkrijgbaar zou zijn. Dat blijkt nu niet haalbaar. In een bericht aan personeel laat het park weten dat een deel van de oplage ontbreekt doordat een leverancier failliet is gegaan.

"We hebben er alles aan gedaan, maar helaas lukt het niet om de rest van de boeken op tijd hier te krijgen", schrijft het Toverland-management. Eerder deze week werd het 220 pagina's tellende jubileumboek nog gepresenteerd aan medewerkers.



QR-code

Bezoekers van het ToverFestival kunnen het boek wel alvast reserveren. Daarvoor komt een digitaal bestelformulier beschikbaar in souvenirwinkel Mundo Magica en in de Toverland-app. Na betaling ontvangen kopers een QR-code waarmee ze hun exemplaar kunnen ophalen zodra de boeken binnen zijn.



Eén exemplaar kost 44,95 euro. Wie van verder weg komt, kan ervoor kiezen het boek thuis te laten bezorgen. Daarvoor brengt Toverland wel verzend- en verwerkingskosten in rekening. Het nieuwe boek besteedt onder meer aandacht aan de geschiedenis, ongerealiseerde projecten, toekomstplannen en interviews met medewerkers en andere betrokkenen.