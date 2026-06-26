Kermis

Na jaren in Italië en Duitsland komt dit spookhuis voor het eerst naar Nederland

Een groot kermisspookhuis dat jarenlang door Duitsland reisde, krijgt een nieuwe Nederlandse eigenaar. De attractie Zombie zal binnenkort voor het eerst op een Nederlandse kermis verschijnen. Het gaat om een spookhuis van 27 meter lang, 15 meter breed en 13 meter hoog.

De façade is uitgevoerd als een vervallen gebouw met meerdere verdiepingen, voorzien van griezeldecoraties en een reusachtige Magere Hein boven de kassa. Op het dak prijkt een verlicht logo. Zombie werd in 1995 gebouwd door de Italiaanse firma Preston & Barbieri. Destijds ging de attractie onder de naam Treno Fantasma de Italiaanse kermissen langs.

Daar bleef het spookhuis tot en met 2015 in gebruik. Vervolgens wisselde de attractie twee keer van eigenaar en reisde het haunted house jarenlang over Duitse kermissen. Inmiddels is Zombie in handen gekomen van de Nederlandse exploitant Hans Lutjens junior uit Elsloo.



Haunted Castle

De ondernemer reist al tien jaar met het spookhuis Haunted Castle over kermissen in Nederland en Duitsland. Hij gaat Zombie eveneens in eigen land presenteren. De Nederlandse première staat gepland op de Mega Kermis Uden, die plaatsvindt van vrijdag 17 tot en met zondag 26 juli.



Daarna zal de attractie vooral op Duitse kermissen te vinden zijn. Eerder dit jaar kregen Nederlandse kermisbezoekers al twee andere nieuwe spookhuizen voorgeschoteld. Diablos Residenz ging in maart in première, gevolgd door Phantom Manor in mei.



