Efteling

Efteling laat bezoekers gratis omboeken vanwege code rood

De Efteling biedt bezoekers vrijdag de mogelijkheid om hun dagje uit of vakantie kosteloos te verplaatsen vanwege code rood. Dat geldt niet alleen voor losse entreetickets, maar ook voor reserveringen bij de hotels en vakantieparken. Het attractiepark blijft ondanks de extreme hitte wel gewoon geopend.

Dat bevestigt een woordvoerder aan Looopings. Het wijzigen van de datum van een ticket is altijd mogelijk, maar in sommige gevallen zijn daar kosten aan verbonden. In verband met code rood kan dit nu gratis, via de Efteling-website. Bovendien mogen verblijfsgasten een nieuwe datum kiezen voor hun Efteling-trip, in principe zonder bijbetaling.

Het gaat dan om een andere aankomstdatum in juni of juli 2026, met hetzelfde accommodatietype. Personen die gebruik willen maken van de regeling, moeten telefonisch contact opnemen met het park. Vervolgens bekijken medewerkers welke mogelijkheden er zijn. Blijven slapen bij de Efteling kan in het Wonder Hotel, het Grand Hotel, Bosrijk en Loonsche Land.



Bijna 40 graden

Met de versoepeling komt men tegemoet aan de wens van veel mensen om niet naar het attractiepark te komen bij temperaturen die kunnen oplopen tot bijna 40 graden. Wie daar geen moeite mee heeft, is gewoon welkom. Wel zullen sommige attracties gesloten zijn in verband met de hitte.