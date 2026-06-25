Movie Park Germany

Movie Park Germany gaat eerder dicht en stopt met entertainment: te warm

Movie Park Germany past de openingstijden aan vanwege de verwachte extreme hitte. Het Duitse pretpark sluit vrijdag 26 en zaterdag 27 juni al om 16.00 uur in plaats van later op de dag. Ook een groot deel van het entertainmentprogramma verdwijnt.

Als gevolg van de hoge temperaturen gaan de buitenhows, de nieuwe jubileumparade Movie Park's Parade of Celebration en alle meet-and-greets met personages op beide dagen niet door. Dat betekent onder meer dat bezoekers geen optredens of ontmoetingen met PAW Patrol, SpongeBob, Patrick en andere figuren kunnen verwachten.

De stuntshow blijft wel op het programma, maar wordt vrijdag en zaterdag slechts één keer per dag opgevoerd. Daarnaast zorgt Movie Park zaterdag voor extra indoorvoorstellingen. Men laat weten dat bezoekers die vrijdag of zaterdag langskomen, een gratis ticket voor een volgend bezoek ontvangen.



Afgeschaald

Dat aanbod geldt niet voor houders van een seizoenspas, bezoekers met een vrijkaart of groepen. Eerder deze week maakte Movie Park al bekend dat het entertainment afgeschaald zou worden bij temperaturen van 35 graden en hoger. Vrijdag wordt het 39 graden, zaterdag 38 graden.