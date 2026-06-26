Attractiepark Toverland

Code rood in Limburg, maar 25 uur durend ToverFestival in Toverland gaat door zoals gepland

Wat doet Toverland met het ToverFestival nu ook voor Limburg code rood geldt? In het Limburgse attractiepark vindt komend weekend een 25 uur durend evenement plaats: bezoekers kunnen in het park blijven van zaterdag 09.00 uur tot zondag 10.00 uur. De weersomstandigheden dreigen roet in het eten te gooien.

Weerinstituut KNMI heeft voor Limburg code rood afgekondigd vanwege extreem hoge temperaturen. Toch gaat het programma van het ToverFestival vooralsnog gewoon door zoals gepland, vertelt een woordvoerster aan Looopings. Er zijn wel "diverse maatregelen genomen" om publiek en personeel tegemoet te komen.

Dat geldt onder meer voor de XXL Parade, die om 18.00 uur start. "Er is aangepaste grime voor de karakters, het tempo wordt aangepast en we bieden de karakters de gelegenheid om de parade indien nodig tussentijds te verlaten", legt de voorlichtster uit.



Hans Klok

Daarna zijn achter de schermen extra waterpunten en ventilatoren voorzien. Bij de illusieshow van Hans Klok worden airco-units ingezet. Magic Memories, zoals de productie heet, staat op de planning voor 13.00, 15.00 en 17.00 uur.



Spookhuis Now You're Mine is volgens de voorlichtster een koele binnenlocatie. In de wachtrij worden parasols geplaatst om extra schaduw te creëren. Om extra af te koelen vinden bij wildwaterbaan Djengu River twee Doordeweekte Uurtjes plaats, van 14.00 tot 16.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur.



Tips

Op de website van Toverland staan nog tips om de hitte te lijf te gaan. "Zoek bewust en vaker de schaduw op of ga eens naar binnen in de meer geklimatiseerde indoorwerelden Land van Toos en Wunderwald", valt daar onder meer te lezen. Mocht het programma toch nog aangepast worden, dan is dat zichtbaar in de officiële Toverland-app.