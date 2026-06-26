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Wildlands Adventure Zoo Emmen

Wildlands Emmen schiet overprikkelde bezoekers te hulp met hulpmiddel

Vandaag, 09.42 uur

Een dagje uit naar de dierentuin kan voortaan ook een stuk stiller. Wildlands Adventure Zoo Emmen verhuurt sinds kort gehoorbeschermers aan bezoekers die omgevingsgeluiden willen dempen tijdens hun bezoek.

De gehoorbeschermers zijn verkrijgbaar bij de informatiebalie van het Drentse dierenpark. Ze zijn bedoeld voor gasten die gevoelig zijn voor prikkels of behoefte hebben aan meer rust tijdens een dag in het park. Wildlands zegt met de nieuwe voorziening de toegankelijkheid verder te willen verbeteren.

Het dierenpark ondertekende vorig jaar het Inclusiepact Dierentuinen, een initiatief waarbij Nederlandse dierentuinen samenwerken aan verbeteringen op het gebied van toegankelijkheid, gastvrijheid en beleving. Daarbij wordt samengewerkt met andere parken, ervaringsdeskundigen en maatschappelijke partners.

Borg
Vanwege het beperkte aantal beschikbare gehoorbeschermers adviseert Wildlands om vooraf contact op te nemen met de informatiebalie. De gehoorbeschermers zijn te huur voor 5 euro per dag. Bezoekers betalen daarnaast 20 euro borg. De hulpmiddelen moeten uiterlijk vijftien minuten voor sluitingstijd worden ingeleverd.

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