Avonturenpark Hellendoorn

Avonturenpark Hellendoorn blijft dicht vanwege code rood: bijna 40 graden verwacht

Avonturenpark Hellendoorn houdt vrijdag de poorten gesloten vanwege de verwachte extreme hitte. Het Overijsselse pretpark neemt de maatregel nadat voor een groot deel van Nederland code rood is afgegeven.

Voor Hellendoorn wordt vrijdag een temperatuur van 39 graden voorspeld. Volgens het KNMI kan de combinatie van hoge temperaturen en een hoge luchtvochtigheid leiden tot gezondheidsproblemen als uitdroging, oververhitting en een hitteberoerte. Het Nationaal Hitteplan van de overheid is daarom actief.

Het pretpark zegt de afgelopen periode al verschillende maatregelen te hebben genomen om bezoekers en medewerkers tegen de hitte te beschermen. Toch is besloten geen risico te nemen. "Nu Code Rood van kracht is, vinden wij het niet verantwoord om het park open te stellen", licht directeur Rens-Jan van Vliet toe.



Veiligheid

"De veiligheid van onze bezoekers en medewerkers gaat boven alles." Naast de gevolgen voor bezoekers en personeel kunnen de extreme temperaturen ook invloed hebben op attracties en technische installaties. Ook daarom kiest het park ervoor de deuren uit voorzorg gesloten te houden.



Bezoekers die vrijdag naar Hellendoorn zouden komen, worden via de website en social media geïnformeerd over tickets en eventuele mogelijkheden om hun bezoek om te boeken. Het naastgelegen Slidepark blijft wel open, van 10.00 tot 14.00 uur. Bezoekers zonder abonnement betalen daar 10 euro entree, abonnementhouders 4,90 euro.