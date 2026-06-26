Walibi Holland

Hardstylefestival bij Walibi volledig afgelast: tienduizenden festivalgangers moeten terrein verlaten

Een gigantisch muziekevenement op het terrein van Walibi Holland gaat dit weekend niet door. Nadat eerder alleen dagbezoekers te horen kregen dat ze niet welkom waren, heeft de organisatie nu besloten om ook de rest van hardstylefestival Defqon.1 af te gelasten. Tienduizenden campinggasten moeten vrijdag vertrekken.

Organisator Q-dance nam het besluit nadat het KNMI code rood had afgegeven vanwege de extreme hitte. In overleg met de autoriteiten is besloten om de resterende festivaldagen te schrappen. Volgens Q-dance is de beslissing definitief en wordt die niet meer teruggedraaid, ook niet als de weersomstandigheden verbeteren.

Het festivalterrein blijft vrijdag zonder muziek gedeeltelijk geopend, zodat bezoekers de tijd hebben om hun terugreis te regelen. Op de camping en op delen van het terrein blijven de noodzakelijke voorzieningen beschikbaar. Bezoekers krijgen consumpties aangeboden. Daarna moeten alle aanwezigen het terrein verlaten.



Kapot

Q-dance spreekt over een enorme teleurstelling. Tienduizenden bezoekers verbleven op de camping en hadden zich maandenlang voorbereid op het festival. "Het ondenkbare is gebeurd", schrijft de organisatie. "We zijn er kapot van. We zullen er alles aan doen om jullie veilig naar huis te helpen."



Eerder was nog besloten om Defqon.1 in aangepaste vorm door te laten gaan. Dagbezoekers met een ticket voor vrijdag en zaterdag, op beide dagen zo'n 15.000 mensen, werden geweigerd om de drukte op het terrein te verminderen. Nu het KNMI code rood heeft afgegeven, vindt de organisatie dat de veiligheid van bezoekers voorrang moet krijgen.



Compensatie

Alle tickets worden terugbetaald. Na het weekend maakt Q-dance bekend of bezoekers daarnaast nog in aanmerking komen voor een aanvullende compensatie. Ook Walibi Holland zelf, eigenaar van het festivalterrein, blijft vrijdag gesloten vanwege code rood.