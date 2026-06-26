Kynren - An Epic Tale of England

Historisch themapark zonder achtbanen opent volgende maand in Engeland

FOTO'S In Engeland opent volgende maand een nieuw themapark zonder achtbanen of andere klassieke attracties. In Kynren - The Storied Lands draait alles om grote livevoorstellingen, stuntshows en historische werelden. Het park in Bishop Auckland, in graafschap Durham, verwelkomt bezoekers vanaf zaterdag 18 juli.

De nieuwe dagattractie is een uitbreiding van de bestaande avondshow Kynren - An Epic Tale of England. Die openluchtvoorstelling wordt al sinds 2016 opgevoerd op een enorm podium, met honderden acteurs, paarden, stunts, vuurwerk en gevechtsscènes.

Kynren - The Storied Lands moet de eerste Britse dagattractie worden die volledig om live-actionshows draait. Er komen geen achtbanen of darkrides. Bezoekers wandelen in plaats daarvan langs historische decors en bezoeken voorstellingen op vaste tijden.



250 vogels

Bij de opening staan vijf onderdelen op het programma. The Lost Feather wordt een vogelshow in een arena die eruitziet als een gigantisch nest. Meer dan 250 vogels moeten daar vrij rondvliegen, waaronder roofvogels, pelikanen, kraanvogels, papegaaien en uilen. De arena biedt plaats aan maar liefst 2500 toeschouwers.







Verder komt er een grote watershow op een meer, Legend of the Wear, gebaseerd op de Engelse legende van de Lambton Worm. Land of the Vikings bestaat uit een Vikingdorp en een show met gevechten, vuur en stuntwerk. In The Trusty Steed draait het om middeleeuwse ridders, paarden en trickriders.



Gesloten attractiepark

Victorian Imaginariums wordt een doolhof met acteurs in Victoriaanse setting. Later moet daar nog een Victoriaans dorp aan toegevoegd worden, afkomstig uit het gesloten Engelse attractiepark Flambards. Dat onderdeel volgt pas in een latere bouwfase, vermoedelijk in 2027.



De bouw van het park is inmiddels vergevorderd. Voor de nestvormige arena van The Lost Feather zijn duizenden houten palen gebruikt. In mei werd de laatste balk geplaatst. Ook zijn er kostuums gemaakt voor paarden en ruiters, door een Britse zadelmaker die eerder meewerkte aan film- en tv-producties.







Originele muziek

Voor twee shows werd originele muziek opgenomen door het BBC Concert Orchestra. Folkzangeres Kathryn Tickell leverde daarnaast muziek voor Legend of the Wear. Die voorstelling verwijst naar lokale folklore uit Noordoost-Engeland.



Met het project lijkt Kynren de Franse showparkketen Puy du Fou te snel af. Puy du Fou werkt aan een eigen Engels themapark in Oxfordshire, dat naar verwachting in 2029 opengaat. Ook daar komen geen achtbanen, maar grote historische shows en dorpen. De twee locaties liggen ruim vier uur rijden uit elkaar.



