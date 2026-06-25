Attractiepark Toverland

Toverland maakt wildwaterbaan nóg natter vanwege hitte

Toverland haalt alles uit de kast om bezoekers verfrissing te bieden. Het Limburgse attractiepark zorgt er bij wildwaterbaan Djengu River voor dat bezoekers een extra nat pak halen. Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni wordt 's middags gezorgd voor twee doorweekte uren.

Tussen 14.00 en 16.00 uur stapt iedereen drijfnat uit Djengu River, zo belooft Toverland. De waterval in de vaartocht, die normaal gesproken wordt uitgeschakeld bij het passeren van een bootje, blijft dan de hele tijd aan staan. Dat zorgt voor extra verkoeling.

Komend weekend worden veel fans verwacht in Toverland. Van zaterdagochtend tot zondagochtend vindt het 25 uur durende ToverFestival plaats, ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het park. Djengu River is één van de twaalf attracties die 's nachts gewoon geopend blijven.



40 graden

Het belooft een warm weekend te worden in Sevenum, met maximaal 37 graden op zaterdag en 29 graden op zondag. Morgen zou het volgens de huidige voorspellingen zelfs 40 graden kunnen worden.