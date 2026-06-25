Efteling

Twee attracties in de Efteling zijn sowieso niet bestand tegen de hitte

FOTO'S Extreem warm weer in de Efteling betekent dat bezoekers in ieder geval twee attracties moeten missen. Als de temperaturen stijgen tot ruim boven de 30 graden, worden schommelschip de Halve Maen en de vrijevaltorens van Hooghmoed standaard gesloten. Dat heeft geen technische reden, maar is bedoeld om personeel en bezoekers te beschermen tegen de hitte.

Medewerkers staan tijdens het bedienen van het schip namelijk vol in de zon, zonder voldoende mogelijkheden voor beschutting. Om te voorkomen dat zij levend verbranden, gaat de Halve Maen tijdens een hittegolf stelselmatig dicht. Gisteren stond de schommelende boot bijvoorbeeld tussen 12.00 en 16.45 uur stil.

Bij de nieuwe attractie Hooghmoed worden de stoeltjes zo heet dat het oncomfortabel zou zijn om erop plaats te nemen. Om die reden hield de Efteling de torens gisteren vanaf 14.00 uur dicht. Vandaag is Hooghmoed nog helemaal niet operationeel geweest.



Overkapping

Voorheen was er nóg een attractie die altijd buiten gebruik was bij zeer hoge temperaturen, namelijk vaartocht Gondoletta. Ook daar stonden personeelsleden noodgedwongen in de bakkende zon. Er is inmiddels echter een oplossing voor gevonden: dankzij de toevoeging van een overkapping kon de Efteling-klassieker gisteren de hele dag operationeel blijven.



Daarnaast kunnen de weersomstandigheden zorgen voor tijdelijke technische storingen: niet alle installaties zijn bestand tegen de uitzonderlijke warmte waar West-Europa deze week mee te maken krijgt. Achtbaan Baron 1898 is al sinds afgelopen zaterdag dicht, om een andere reden. Verder vindt gepland onderhoud plaats bij Fata Morgana.







