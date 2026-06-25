Beekse Bergen

Geheim plan voor opvang van honderden asielzoekers bij Beekse Bergen afgeblazen

Een geheim plan voor de komst van honderden asielzoekers naar Beekse Bergen is afgeblazen. Eigenaar Libéma was bereid om op het terrein in Hilvarenbeek maximaal vijfhonderd vluchtelingen op te vangen. Men wilde echter alleen gezinnen huisvesten. Omdat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) dat niet kon garanderen, stopte de verkenning.

Dat bleef de afgelopen maanden geheim. Het college van burgemeester en wethouders van Hilvarenbeek besloot in april om een verkenning te starten, waarna ook de gemeenteraad vertrouwelijk werd geïnformeerd. Pas nu de plannen definitief van tafel zijn, is de geheimhouding opgeheven.

De beoogde opvanglocatie zou plaats bieden aan maximaal vijfhonderd asielzoekers, voor een periode van maximaal tien jaar. Volgens burgemeester Maarten Houben had de gemeente daarmee in één keer kunnen voldoen aan de opvangopgave voor de hele regio.



Struikelblok

De gemeente, Libéma en het COA onderzochten de afgelopen maanden verschillende praktische en ruimtelijke voorwaarden. Zo werd onder meer gekeken naar de aanleg van stroom en de ontsluiting van het terrein. Uiteindelijk bleek de gewenste doelgroep het struikelblok.



Libéma wilde uitsluitend gezinnen opvangen, passend bij de omgeving van het recreatiegebied. Het COA liet weten die garantie met de huidige situatie in de asielopvang niet te kunnen geven en het beleid daarop niet te kunnen aanpassen.



Openbaar

De gemeenteraad nam geen inhoudelijk standpunt in over de opvanglocatie. Drie fracties, VVD, HOI Werkt en CDA, drongen er wel op aan om het bestaan van de verkenning zo snel mogelijk openbaar te maken, zodat inwoners vroegtijdig bij het onderwerp betrokken konden worden.