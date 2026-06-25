Efteling

Huh? Locomotief uit Plopsaland duikt op in de Efteling

FOTO'S Wat doet een locomotief uit Plopsaland plotseling in de Efteling? Op de parkeerplaats van het attractiepark in Kaatsheuvel dook gisteren een bijzonder voertuig op, afkomstig van de concurrent. Efteling-bezoekers konden een locomotief spotten van de Plopsa Express, de treinrit van Plopsaland Belgium in De Panne.

Die attractie is momenteel gesloten voor werkzaamheden. In Plopsaland wordt gebouwd aan een nieuw complex met onder andere een flying theater. Om die reden is het spoor afgesloten en kan de Plopsa Express tijdelijk niet rijden. De locomotieven zijn van het spoor gehaald voor groot onderhoud. Eén daarvan kwam dus terecht in de Efteling.

Navraag leert echter dat daar geen bijzondere reden voor is: de Efteling en Plopsaland werken op dit vlak niet met elkaar samen. Wat is er dan wel aan de hand? De Britse firma die wordt ingehuurd om Efteling-locomotief Moortje te onderhouden, was op doorreis, vertelt een woordvoerder aan Looopings. Om die reden hadden ze de aanhanger met de Plopsa-loc bij zich.



Omgebouwd

De Efteling Stoomtrein Maatschappij beschikt vandaag de dag over drie locomotieven: Aagje, Moortje en Trijntje. Daarvan is Aagje vorig jaar omgebouwd tot een elektrische variant. Dat gebeurde in samenwerking met twee Engelse bedrijven: smalspoorfirma Alan Keef en fabrikant Clayton Equipment.



















