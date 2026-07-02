Efteling

Geen kennis, schunnige grappen en niemand mag uitpraten: waarom koos de Efteling voor Paul de Leeuw als podcastpresentator?

VIDEO Dat de Efteling komiek en zanger Paul de Leeuw heeft aangewezen om een officiële Efteling-podcast te presenteren, roept de nodige verbazing op bij Efteling-fans. De Leeuw leidt de zevendelige podcastserie Het Geheim van de Efteling, waarin hij met gasten verleden, heden en toekomst van het Sprookjesbos bespreekt. Dat is geen succes, als we de reacties op social media mogen geloven.

Een greep uit de online commentaren maakt al snel duidelijk dat De Leeuw volgens Efteling-liefhebbers volledig door de mand valt als presentator. De voornaamste kritiek: hij laat zijn gasten niet uitpraten, prefereert schunnige grappen boven inhoudelijke vragen en heeft geen enkele kennis van de Efteling.

Hoewel de podcast door de Efteling zelf wordt geproduceerd en gepubliceerd, is het eindresultaat allerminst kindvriendelijk. Zo begon De Leeuw in aflevering drie meermaals uit het niets over het drankprobleem van één van zijn gasten. Ook sneerde hij naar een Efteling-medewerker die Doornroosje als favoriete sprookje koos: "Ja, dat is gewoon je eigen geiligheid".



Lesbiennes

In de tweede aflevering raakt de presentator niet uitgepraat over incest bij eekhoorns. "Twee lesbiennes op een paddenstoel", horen we in aflevering vier meermaals voorbijkomen. Even later zegt De Leeuw onomwonden dat de Efteling hem "eruit geflikkerd" heeft als stem bij De Indische Waterlelies.



Het maakt Het Geheim van de Efteling tot één van de minst kindvriendelijke uitingen die ooit uit de koker van het attractiepark zijn gekomen. Bovendien bevat de podcast tot nu toe - we zijn over de helft, na vier van de zeven afleveringen - geen nieuws. Dat roept de vraag op wat überhaupt de meerwaarde is van het project. Alle gebezigde info is immers elders op internet al te vinden.



De Zes Dienaren

Paul de Leeuw beweert de Efteling fantastisch te vinden, maar aan kennis over het attractiepark ontbreekt het. Zo is hij er niet van op de hoogte dat het Waterorgel al zestien jaar dicht is. Ook weet de presentator niet wat het Diorama inhoudt, de overdekte treinwereld in het Carrouselpaleis. De Zes Zwanen (2019) verwart hij met De Zes Dienaren (1952).



De podcasthost maakt er geen geheim van dat De Indische Waterlelies zijn favoriete sprookje is: hij beweert dat hij er steeds ontzettend vaak gaat kijken. Toch wist hij niet dat de vertelling al zestig jaar begint met een gong. En waterachtbaan De Vliegende Hollander is volgens De Leeuw "dat schip wat heen en weer gaat".



Kabinet der Vermisten

Ook als Danse Macabre ter sprake komt, gaat het mis. Operazangeres Francis van Broekhuizen probeert uit te leggen dat ze onderdeel is van het Kabinet der Vermisten, een kastje op het plein voor de attractie. De Leeuw begrijpt dat niet: hij zegt dat hij het onderdeel gemist heeft omdat er een lange rij stond en hij niet mocht voordringen.







Verder is er een hardnekkige misvatting over het bebouwingspercentage van de Efteling, dat in meerdere afleveringen terugkomt. Slechts 11 procent van het park mag bebouwd worden. Dan bestaat 89 procent van de Efteling dus uit groen, is de onjuiste conclusie. In werkelijkheid horen asfaltwegen, klinkerpaadjes, vijvers, parkeerplaatsen en zelfs delen van attracties óók bij die 89 procent.



Vervangen

De commentaren op internet zijn niet mals. "Ik begreep niks van de keuze voor Paul de Leeuw", schrijft Marian Eekels op X. "Zijn brallerige, overheersende toon past absoluut niet bij de lieflijke, sprookjesachtige Efteling-sfeer." Ro de Jong vraagt de Efteling om Paul de Leeuw eruit te gooien. "Geen kennis. Hij vraagt naar dingen die niet belangrijk zijn, en andere vragen blijven open. Er zijn zoveel goede podcasthosts die hem kunnen vervangen."



Ook onder de videoversies op YouTube stapelen de negatieve berichten zich op. Daar vragen kijkers zich hardop af waarom de Efteling juist De Leeuw heeft gekozen. "Hebben jullie werkelijk niemand anders kunnen vinden dan Paul de Leeuw?", luidt één van de reacties. Een ander schrijft: "Sorry Efteling, dit is 'm niet voor mij. Dit voelt echt een paar niveaus te laag."



Waardeloze gespreksleider

Veel kritiek gaat over de manier waarop De Leeuw de gesprekken voert. "Paul hoort zichzelf wel erg graag praten en lachen", foetert een kijker. Anderen noemen hem "ronduit vervelend aanwezig", "een waardeloze gespreksleider" en "een respectloze hork". Ook klinkt herhaaldelijk dat hij zijn gasten voortdurend onderbreekt. "Als Paul de gasten nou eens laat uitspreken in plaats van te onderbreken omdat hij het niet snapt, komt het antwoord misschien vanzelf."



Daarnaast hekelen veel kijkers het gebrek aan Efteling-kennis. "Hij heeft nul kennis, lijkt totaal niet voorbereid", moppert iemand. "De gasten moeten hem de basics uitleggen", klinkt het. "Hij heeft núl affiniteit met het park, is totaal niet geïnteresseerd en zeer slecht geïnformeerd."



Verschrikkelijk respectloos

Meerdere commentaren gaan over de toon van de podcast. Vooral een openingsvraag over het vermeende alcoholprobleem van een gast schiet bij luisteraars in het verkeerde keelgat. "Je gaat toch niet als eerste vraag je gast vragen of-ie alcoholist was?! In een Efteling-podcast...", verzucht een YouTube-gebruiker. Een ander noemt dat "volslagen zinloos en vooral verschrikkelijk respectloos".







Anderen spreken over "een aanfluiting", "een waardeloze podcast", "een drama" en "een vreselijke vent". "Paul de Leeuw mocht van mij na aflevering één al wieberen, maar na drie afleveringen mezelf kapot ergeren ben ik er ook echt helemaal klaar mee", is een veelzeggende reactie. Sommige critici gaan nog verder. "Geef Paul een parkverbod."



De grote Paul de Leeuw-show

Veel luisteraars vinden dat de inhoud ondergeschikt raakt aan De Leeuw zelf. "Het gaat niet meer over geheimen van het park", meldt iemand. Daardoor wordt het vooral "de grote Paul de Leeuw-show". "De helft van het programma gaat op aan onzin."



Er zijn betere podcasts over de Efteling, concludeert iemand. "Als je gast beter presenteert, doorvraagt en luistert, is denk ik het moment aangekomen dat je je moet afvragen of jij inderdaad wel de juiste keuze bent." De Efteling reageert, zoals altijd, alleen op de positieve berichten.



Wanvertoning

Efteling-vlogger Niels Kooyman duimt dat er in ieder geval géén tweede seizoen komt. "Ik hoop oprecht dat ze hier na zeven afleveringen de stekker uit trekken", laat hij op X weten. "Wat een wanvertoning." Debby van Berkel: "Ik vind het onbegrijpelijk dat er niet bij de repetities is opgemerkt dat het Paul niet lukt zijn ego te parkeren."



Ramon Heeren bleef na een aflevering van 44 minuten vooral met onbeantwoorde vragen zitten. "Paul de Leeuw lijkt even verbaasd te zijn de presentator te zijn als wij." De Leeuw gaat er in aflevering drie zelf ook kort op in. "Dat is ook mijn kracht, dat ik dingen gewoon niet kan. Daarom zit ik ook hier, mensen." Dat leverde een sneer op van kinderboekenschrijver Kevin Hassing. "Humberto kon niet."