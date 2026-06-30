Disneyland Paris

Disneyland Paris lijkt stilletjes afscheid genomen te hebben van een attractie uit 1993

FOTO'S Een attractie die al sinds 1993 deel uitmaakte van Disneyland Paris is stilletjes verdwenen. Na ruim dertig jaar lijkt er een einde gekomen aan Legends of the Wild West, een walkthrough-beleving bij de ingang van parkdeel Frontierland. Al sinds 2024 moeten bezoekers de ervaring missen.

De attractie werd echter nog wel vermeld op de plattegrond en in de officiële Disneyland-app. Daar is dit jaar ook een einde aan gekomen, waardoor Legends of the Wild West nu officieel geen onderdeel meer is van het Disneyland Park. Opvallend genoeg wordt een andere langdurig gesloten attractie nog wél gewoon aangeduid op de kaart en in de app.

Dat geldt voor Pirate Galleon, het piratenschip van Kapitein Haak. Hoewel de blikvanger in Adventureland al jaren niet meer toegankelijk is voor publiek, is de attractie tot op heden niet verwijderd uit officiële uitingen. Dat maakt de teloorgang van Legends of the Wild West extra pijnlijk: er lijkt geen intentie meer te zijn om de walkthrough ooit nog te heropenen.



Fort Comstock

Legends of the Wild West opende één jaar na de opening van - toen nog - Euro Disneyland, als een poging om snel meer capaciteit toe te voegen aan het resort. Bezoekers konden door een militair fort wandelen, Fort Comstock, dat fungeert als de toegangspoort tot het fictieve westernstadje Thunder Mesa.







Onderweg passeerden ze verschillende scènes met figuren uit het Wilde Westen, waaronder een goudzoeker, een sheriff, een gevangene, Davy Crockett en Buffalo Bill. Vanaf de uitkijkpunten bood de walkthrough bovendien uitzicht over Frontierland. Oorspronkelijk maakte ook een indianenkamp met tipi's deel uit van de ervaring, al werd dat gedeelte later afgesloten.



River Rogue Keelboats

De walkthrough is nog wel aanwezig, maar de ingang is dicht. Het zou de derde attractie in Frontierland zijn die permanent verdwijnt. Al in 1994 nam men afscheid van de Indian Canoes. Sinds 2010 is het niet meer mogelijk om te varen met de River Rogue Keelboats.



Er blijven in Frontierland zes attracties over: Big Thunder Mountain, Phantom Manor, Thunder Mesa Riverboat Landing, Rustler Roundup Shootin' Gallery, Frontierland Playground en een station van de Disneyland Railroad.



















