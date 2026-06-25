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Walibi Holland

Walibi Holland komt met nieuwe YoY-souvenirs, waaronder pin

Vandaag, 09.29 uur

De pincollectie van Walibi Holland is weer wat uitgebreid. Sinds kort verkoopt het pretpark in de polder een pin met het logo van de nieuwste attractie: de vorig jaar geopende dubbele single-rail coaster YoY. Het is de eerste YoY-pin die te koop is in het park.

Vorig jaar werd al een speciale YoY-pin uitgebracht voor deelnemers aan een besloten evenement. Daarop stonden de teksten "First to ride" en "Pre-opening '25". Het item verscheen nooit in de winkels. Wel werden destijds T-shirts, truien, tassen en sleutelhangers gepresenteerd.

De nieuwe pin is vormgegeven als het YoY-logo, waarbij de middelste letter oogt als een smiley met kruisjes als ogen. Het item kost 5,95 euro. Daarnaast kwam Walibi met een bluetoothspeaker die in het teken staat van de rollercoaster, verkrijgbaar voor 24,95 euro.

Magneet
Verder zorgde men voor een YoY-magneet voor 5,95 euro en een nieuwe sleutelhanger voor 6,95 euro. Alle producten zijn verkrijgbaar in de Till Ya Drop Shop, te vinden bij de uitgang van lanceerachtbaan Xpress: Platform 13. YoY ligt een stuk verderop, maar daar bevindt zich geen winkel.

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