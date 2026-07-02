Efteling

Video: Draak Lichtgeraakt in de Efteling beweegt soepeler dan ooit, volledig nieuwe animatronic

VIDEO Eén van de meest angstaanjagende bewoners van het Sprookjesbos in de Efteling is volledig vernieuwd. Eind april verdween Draak Lichtgeraakt van de plek waar hij al sinds 1979 zat: een Chinees muurtje tussen De Kleine Zeemeermin en De Wolf en de Zeven Geitjes. Vanaf vandaag is het brullende groene monster weer te bewonderen.

De Efteling produceerde een volledig nieuwe animatronic, gebaseerd op het origineel. Er zijn enkele subtiele verschillen, die de gemiddelde bezoeker niet zal opmerken. Wat kenners wel direct opvalt, is dat de draak soepeler beweegt dan ooit. De bewegingen zijn minder heftig dan voorheen, maar ook minder schokkerig.

Dat komt het realisme ten goede. Bovendien gaat Draak Lichtgeraakt nu niet meer in slaapstand. Voorheen bleef hij roerloos totdat iemand weer probeerde om de kroon uit zijn schatkist te stelen. Voortaan is het mythische wezen altijd waakzaam. Ook als er niemand aan de schat zit, blijft de draak langzaam bewegen.



Nieuwe audio

Met zijn ogen spiedt hij de omgeving. Daarnaast hangt zijn tong niet meer los in zijn bek: ook daar is nu bewegingstechniek aan gekoppeld. Tegelijkertijd werd gezorgd voor nieuwe audio, met nieuwe speakers. De brul bestaat - net als voorheen - uit een mix van geluidseffecten van een gorilla en een slang.



De terugkeer van de draak werd vorige week al aangekondigd op de kanalen van de Efteling aan de hand van een ludieke video, maar toen bleef het tafereel afgesloten met bouwhekken. In de tussentijd hebben medewerkers de technische puntjes op de i gezet. Vandaag zijn de hekken alsnog verwijderd.