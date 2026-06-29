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PortAventura World

PortAventura gaat hitte te lijf met drie nieuwe waterspeeltuintjes

Vandaag, 20.25 uur

FOTO'S PortAventura World heeft een creatieve manier bedacht om bezoekers af te laten koelen tijdens warme zomerdagen. Het Spaanse pretparkresort opende drie nieuwe waterspeeltuintjes, vormgegeven in de stijl van verschillende themagebieden.

Wie verkoeling zoekt, belandt niet onder een kale sproeier, maar tussen Chinese draken, een huifkar uit het Wilde Westen of kleurrijke Mexicaanse potten. De zogeheten Refresh Points verschenen in de zones China, Far West en México. Op de nieuwe locaties zijn vernevelaars, fonteinen en waterstralen verwerkt in de decors.

Op die manier gaan ze op in de omgeving. Bezoekers kunnen er even afkoelen of kinderen laten spelen voordat ze hun dag vervolgen. In China staan waterstralen tussen traditionele gebouwen, vijvers en drakenbeelden.

Bloempotten
Far West kreeg een verkoelpunt met houten vaten, een huifkar en andere attributen uit het Wilde Westen, waar vanuit alle kanten water wordt gespoten. In México is een bestaande fontein omgebouwd tot een waterspeelplek, met kleurrijke bloempotten en bogen van water waar kinderen tussendoor kunnen rennen.

De nieuwe waterspeelplaatsen maken deel uit van het zomerprogramma van PortAventura, dat loopt van zaterdag 27 juni tot en met zaterdag 5 september. In die periode blijft het park dagelijks geopend tot 23.30 uur.

FiestAventura
Naast de Refresh Points staan ook de terugkeer van avondshow FiestAventura en de vuurshow Noches de Fuego en Tahití op het programma. Verder organiseert PortAventura deze zomer drie Moonride Music Nights op Plaza Imperial China, met optredens en dj-sets.







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