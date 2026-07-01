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Parque Warner Madrid

Superschurken nemen stuntarena over: nieuwe show in Warner Bros.-park

Vandaag, 11.15 uur

VIDEO De stuntarena in het Spaanse pretpark Parque Warner staat vanaf vandaag volledig in het teken van bekende superschurken. Bezoekers van het Warner Bros.-attractiepark kunnen voortaan kijken naar de DC Super-Villains Stunt Show. De voorstelling vervangt de productie Loca Academia de Policía, die begin dit jaar na 23 jaar verdween.

De nieuwe show speelt zich af in het Teatro de Especialistas, onderdeel van de themazone Movie World Studios. Het oude decor is flink verbouwd. De arena stelt nu straten en daken van Gotham City voor, de fictieve stad van Batman.

In het verhaal veroorzaken Joker, de Riddler en Scarecrow grote problemen. Ze gebruiken een apparaat waarmee voertuigen in de stad gehackt en bestuurd kunnen worden. Daarna komen onder meer Harley Quinn, Lobo en Peacemaker in actie. Ook Batman zelf duikt op.

Monstertruck
De show draait om achtervolgingen, stunts en harde actie. Er worden meer dan tien voertuigen ingezet, waaronder auto's, motoren, quads, politievoertuigen en een monstertruck in Joker-thema. Twaalf stuntmensen voeren ruim twintig minuten lang manoeuvres, sprongen, gevechten en slipacties uit, aangevuld met vuurwerkeffecten.

De première voor genodigden vond eerder deze week plaats. Vanaf vandaag is de voorstelling toegankelijk voor iedereen. Voorlopig staan er twee voorstellingen per dag gepland, om 19.30 en 22.30 uur. Bezoekers krijgen het advies om 45 minuten voor aanvang naar het theater te komen: het aantal zitplaatsen is beperkt.



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