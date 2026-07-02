Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Attractiepark Slagharen krijgt een eigen Monopoly-spel

Attractie- en Vakantiepark Slagharen komt deze zomer met een eigen versie van het iconische bordspel Monopoly. De speciale editie, volledig in westernstijl, ligt vanaf zaterdag 4 juli in de winkel. Spelers kunnen strijden om de bekendste attracties, locaties en personages van het park.

"Altijd al je eigen Gold Rush willen hebben?", laat Slagharen weten. "Strijd om het bezit van de spectaculaire achtbaan, claim de gloednieuwe Sky Sifter en bouw je eigen Slagharen-imperium op." Op het Slagharen-geld prijkt oprichter Henk Bemboom als Mr. Monopoly.

Het Overijsselse pretpark verwacht dat het spel door het thema en de beperkte oplage "een gewild verzamelobject voor fans en bordspelliefhebbers" wordt. Men spreekt over "het ultieme souvenir om de herinnering aan een dagje park tastbaar te maken".



Unieke manier

Fans kunnen voor het spel terecht in de Main Store, de grote winkel in de Main Street van het park. De prijs bedraagt 55 euro. Slagharen is het tweede Nederlandse pretpark met een eigen Monopoly: in 2018 verscheen al Efteling-Monopoly. Vier jaar later werd daarvan een update uitgebracht.



