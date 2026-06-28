Efteling

Efteling brengt komende week een remixalbum uit: danceversies van Efteling-melodieën

Efteling viert de start van het zomerseizoen komende week met een nieuw muziekalbum. Via Spotify, Apple Music, YouTube Music en andere streamingdiensten kunnen Efteling-liefhebbers zeer binnenkort luisteren naar Efteling The Remixes: een verzameling van oude en nieuwe danceversies van bekende Efteling-melodieën.

Het album bestaat uit veertien verschillende nummers, waaronder Fata Morgana Dance Remix, Baron 1898 Lounge Remix, Joris en de Draak Lounge Remix, Nest Dance Remix, Wereld van Sindbad Summer Remix, De Vliegende Hollander Lounge Remix en Python Pietje Efteling Medley. Sommige daarvan worden 's zomers gebruikt in het park, andere niet.

Van de algemene parkmuziek - de Efteling Park Symfonie - verschijnen een Summer Remix, een Dance Remix en een Beach Remix. Verder bevat het album enkele tracks die we al kenden: Raveleijn Dance Remix, Caro Dance Remix, Baron 1898 Hardwell Remix en Piraña Summer Remix.



Verrassingen

De release komt net op tijd voor het Efteling Zomerfeest, dat donderdagavond 2 juli na sluitingstijd plaatsvindt in het Fata Morgana Paleis. Zo'n achterhonderd fans worden daar getrakteerd op een avond met muzikale verrassingen en ontmoetingen met Efteling-figuren. Alle tickets zijn uitverkocht.



