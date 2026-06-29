Walibi Holland

Vakbond voert druk op Walibi op: 'Wij verwachten dat de directie in actie komt'

De vakbond die al maanden strijdt voor betere arbeidsvoorwaarden bij Walibi Holland voert de druk op de directie opnieuw op. Deze week staat een nieuw overleg gepland, op woensdag 1 juli. Als dat onvoldoende oplevert, sluit De Horecabond vervolgstappen niet uit.

Dat blijkt uit een bericht dat de vakbond naar leden heeft gestuurd. Daarin blikt men terug op een bijeenkomst met Walibi-medewerkers op 13 mei. Volgens de bond kwamen tijdens die bijeenkomst opnieuw signalen naar voren over een hoge werkdruk en een gebrek aan ruimte om zorgen of kritiek te uiten.

"Sommige medewerkers zijn zelfs bang voor de gevolgen als zij problemen op de werkvloer bespreken", schrijft De Horecabond. "Dat vinden wij zorgelijk. Iedereen moet zich veilig voelen om zijn of haar mening te geven."



Concrete verbeteringen

Tijdens het overleg op woensdag wil de vakbond de ontvangen signalen onder de aandacht brengen van de directie en aandringen op concrete verbeteringen. Daarnaast verwacht men een inhoudelijke reactie op twee onderwerpen die tijdens een eerder overleg zijn besproken: het oprichten van een ondernemingsraad en het onderzoeken van de mogelijkheden voor een bedrijfs-cao.



De Horecabond houdt vast aan vijf speerpunten: gelijk loon voor gelijk werk, meer zekerheid voor teamleiders, seniors, instructeurs en planners, een eerlijke pensioenopbouw, gelijke reiskostenvergoedingen en een sociaal veilige werkomgeving.



Onvoldoende verbetering

In de ledenupdate klinkt ook een duidelijke waarschuwing. "Wij verwachten dat de directie deze signalen serieus neemt en in actie komt. Als er na 1 juli onvoldoende verbetering zichtbaar is, bekijken we samen welke vervolgstappen nodig zijn om ervoor te zorgen dat de stem van medewerkers niet langer genegeerd kan worden."



Walibi Holland en De Horecabond zitten sinds het voorjaar weer met elkaar om tafel, nadat het overleg eerder maandenlang had stilgelegen. De gesprekken volgen op een langdurig conflict over de positie van seizoensmedewerkers, waarbij de vakbond meermaals actie voerde. De kwestie leidde zelfs tot Kamervragen.