Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Skånes Djurpark

Shaun the Sheep verovert Zweeds pretpark: interactieve attractie

Gisteren, 23.49 uur

FOTO'S Fans van Shaun the Sheep kunnen hun hart ophalen in een Zweeds attractiepark. Pret- en dierenpark Skånes Djurpark opent dit weekend een attractie die volledig in het teken staat van de bekende Britse stop-motionserie. Het gaat om de eerste interactieve attractie rond het merk ter wereld, meldt het park trots.

De toevoeging, een klassieke fietscarrousel van de Italiaanse fabrikant Zamperla, heet Skrotflygaren. Passagiers bepalen zelf de vlieghoogte door te trappen. De nieuwe attractie staat in Fåret Shaun Land, een themagebied dat helemaal draait om Shaun the Sheep.

Volgens het achtergrondverhaal hebben de personages van onderdelen uit de schroothoop van de boer een eigen vliegmachine gebouwd. Er zijn zes vliegtuigen met in totaal twaalf zitplaatsen. Ook is een speciaal voertuig aanwezig voor rolstoelgebruikers, dat met armkracht wordt aangedreven in plaats van pedalen.

Fabula
De attractie werd ontwikkeld in samenwerking met de Britse animatiestudio Aardman, ook bekend van Wallace & Gromit en Chicken Run. Verder produceerde het bedrijf de 4D-film Fabula in de Efteling. Overigens werd het schaap al vertegenwoordigd in Skånes Djurpark: tien jaar geleden opende een tractorbaan in hetzelfde thema.







Meer Skånes Djurpark
Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be