Skånes Djurpark

Shaun the Sheep verovert Zweeds pretpark: interactieve attractie

FOTO'S Fans van Shaun the Sheep kunnen hun hart ophalen in een Zweeds attractiepark. Pret- en dierenpark Skånes Djurpark opent dit weekend een attractie die volledig in het teken staat van de bekende Britse stop-motionserie. Het gaat om de eerste interactieve attractie rond het merk ter wereld, meldt het park trots.

De toevoeging, een klassieke fietscarrousel van de Italiaanse fabrikant Zamperla, heet Skrotflygaren. Passagiers bepalen zelf de vlieghoogte door te trappen. De nieuwe attractie staat in Fåret Shaun Land, een themagebied dat helemaal draait om Shaun the Sheep.

Volgens het achtergrondverhaal hebben de personages van onderdelen uit de schroothoop van de boer een eigen vliegmachine gebouwd. Er zijn zes vliegtuigen met in totaal twaalf zitplaatsen. Ook is een speciaal voertuig aanwezig voor rolstoelgebruikers, dat met armkracht wordt aangedreven in plaats van pedalen.



Fabula

De attractie werd ontwikkeld in samenwerking met de Britse animatiestudio Aardman, ook bekend van Wallace & Gromit en Chicken Run. Verder produceerde het bedrijf de 4D-film Fabula in de Efteling. Overigens werd het schaap al vertegenwoordigd in Skånes Djurpark: tien jaar geleden opende een tractorbaan in hetzelfde thema.















