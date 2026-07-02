Wunderland Kalkar

Wunderland Kalkar, net over de Nederlandse grens, heeft een nieuw themagebied met drie nieuwe attracties

FOTO'S In het Duitse pretpark Wunderland Kalkar, net over de Nederlandse grens, is woensdag een nieuw themagebied geopend. Onder de belangrijkste blikvanger van het park - een 93 meter hoge koeltoren - verrees de afgelopen maanden een speelgebied voor kinderen, in de stijl van Nepal en Tibet. Er werd een achtergrondverhaal aan gekoppeld over de avonturierster Annika.

Wunderland Kalkar kreeg in 2022 een nieuwe Nederlandse eigenaar: DeFabrique Holding uit Utrecht. Sindsdien wordt het park stap voor stap opgeknapt. In 2024 opende bij de hoofdingang het themadeel Kernie's Dorf. Eigenlijk was het de bedoeling om in 2025, ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het park, het themagebied Himalaya - Valley of Legends te presenteren.

Dat moment moest uitgesteld worden, eerst tot het voorjaar van 2026 en uiteindelijk tot de start van het zomerseizoen. Onder de koeltoren bevond zich jarenlang een vrij donkere ruimte met het speelparadijs Jungle Town en de Bumper Boats, tergend langzame botsbootjes. De locatie is volledig gestript, geverfd en opnieuw ingericht.



Italiaanse fabrikant

Er zijn nu drie attracties te vinden: klim- en klauterparcours Annika's Abenteuer-Pfad, tollende carrousel Mani-Mühle en Himalaya Airlines, een schommelschip voor kinderen. De mechanische rides zijn afkomstig van de Italiaanse fabrikant SBF-Visa, de speeltoestellen werden geleverd door de Nederlandse partij Funcha.



Mani-Mühle is een kleine variant op de tagada-molens, bekend van Zuid-Europese kermissen. Bezoekers zitten in een cirkelvormige gondel die vrij snel draait en op en neer beweegt. Het gebied van 2200 vierkante meter is aangekleed met Tibetaans en Nepalees aandoende decoraties, waaronder vlaggetjes, lantaarns en afbeeldingen van draken.



Masterplan

Met het project wordt voortgeborduurd op een masterplan dat jaren geleden is opgesteld door het Nederlandse ontwerp- en decoratiebedrijf Jora Vision. Men liet zich inspireren door een schildering van besneeuwde bergen die al jaren op de koeltoren staat. In de zone laat de nieuwe mascotte Annika zich geregeld zien: een entertainmentact geleverd door 4 Seasons Entertainment, eveneens een Nederlandse partij.



Bij de openingsceremonie herhaalde directeur Marten Foppen zijn motto "No story, no glory": bij de ontwikkeling is bewust gekozen voor een achtergrondverhaal. Hij benadrukte ook dat er in Himalaya bij elke weersomstandigheid gespeeld kan worden. Zelfs toen het afgelopen week bijna 40 graden was buiten, bleef het onder de toren relatief koel.























































































