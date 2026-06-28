Attractiepark Toverland

De laatste uurtjes van het ToverFestival in Toverland: kijkjes achter de schermen en ochtendgymnastiek

VIDEO Het 25 uur durende ToverFestival in Toverland is ten einde. Voor de allereerste keer in de geschiedenis bleef een groot Nederlands pretpark de hele nacht geopend voor publiek. Honderden fans bleven wakker om 25 uur door te brengen tussen de attracties, van zaterdagochtend 09.00 uur tot zondagochtend 10.00 uur. De laatste uren stonden onder meer in het teken van kijkjes achter de schermen.

Na een onstuimige nacht vol noodweer vond tussen 05.00 en 10.00 uur het vijfde en laatste tijdvak De Magie Ontwaakt plaats. Abonnementhouders konden een backstage tour volgen bij houten achtbaan Troy. Ook waren er speciale presentaties bij de onlangs gesloten Maximus' Blitz Bahn, waarbij onthuld werd dat de opvolger - die komende winter af moet zijn - een rode rail krijgt.

Bovendien kregen abonnees de kans om het parcours van de Blitz Bahn bij hoge uitzondering lopend af te leggen. De oude baan is daar recentelijk volledig verwijderd. Ook voor aanwezigen zonder abonnement stonden 's ochtends verschillende activiteiten op het programma, waaronder ochtendgymnastiek met Toos Toverhoed in entreezone Port Laguna.



Yogalessen

Daar verzorgde een lid van de familie Magistralis ook yogalessen. En bij de ingang van het middeleeuwse parkdeel Avalon verscheen tovenaar Merlijn met zijn leerlingen voor een muzikale Sunrise Ceremony. Eén ding bleek lastig: het scoren van een ontbijtje. De meeste horecalocaties bleven 's ochtends dicht. Waar wel voedsel verkrijgbaar was, ontstonden direct lange wachtrijen.



Verder had Toverland aangekondigd dat er ontbeten kon worden in de bootjes van vaartocht Merlin's Quest, onder de noemer Ontbijt Drijfthrough. Dat onderdeel bleek ter plaatse al volledig uitverkocht te zijn. En zelfs wie een reservering had kunnen scoren, moest geduld hebben: het eten zou om 05.00 uur klaarstaan, maar medewerkers waren per abuis uitgegaan van 06.00 uur.