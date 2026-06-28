Attractiepark Toverland

Festivalgangers brengen de nacht door in Toverland: noodweer gooit roet in het eten

VIDEO Hoe gaat Toverland mensen vermaken als het park midden in de nacht geopend blijft? Dat zullen veel bezoekers van het 25 uur durende ToverFestival zich vooraf afgevraagd hebben. In de praktijk was er vannacht bar weinig te doen in het Limburgse attractiepark. Noodweer en andere tegenvallers gooiden roet in het eten.

Toverland had een uitgebreid programma samengesteld, met extra entertainment en activiteiten. Bovendien zouden veel grote attracties 's nachts geopend blijven. Twee belangrijke onderdelen - lasergamen met vampieren en een feestje voor volwassenen in een speelkasteel - werden echter op het laatste moment geschrapt vanwege de hitte.

Tot overmaat van ramp barstte rond 02.15 uur noodweer los, met bliksemflitsen, regen en harde wind. Door de weersomstandigheden gingen alle buitenattracties dicht en kwam het evenement volledig tot stilstand. Een alternatieve lasergame in de buitenlucht, bij een paardenbaan, moest uiteindelijk ook geschrapt worden.



Geëvacueerd

In entreegebied Port Laguna waaide een houten pilaar met lampjes omver. Wie in de showtent van Hans Klok naar een vertoning van de Toverland-film HalloWiebe zat te kijken, werd geëvacueerd. Bij het overdekte Wunderwald regende het binnen. Zo draaide het tijdvak De Magie van de Nacht, van 00.00 tot 05.00 uur, uit op een deceptie.



Bij gebrek aan entertainment en attracties zochten veel bezoekers een plek om te slapen of te rusten. Dat zorgde voor postapocalyptische taferelen, waarbij onder meer overdekte kinderspeeltuinen en stationsgebouwen van attracties veranderden in slaapzalen voor uitgeputte personen.







Als een zombie

Wie niet instortte, bleef vaak als een zombie doelloos rondwandelen in een verder grotendeels gesloten park. Een hapje eten of drinken was ook geen optie. Nagenoeg alle horecalocaties waren de hele nacht dicht, tot grote frustratie van het aanwezige publiek. Prullenbakken puilden uit, wc's werden smerig.



Een lounge die speciaal was ingericht voor abonnementhouders, kon onaangekondigd door iedereen gebruikt worden. Ondertussen bleef communicatie vanuit Toverland uit: via de officiële Toverland-app heeft men over de situatie geen boodschappen meer verspreid.



Pubquiz

Twee activiteiten gingen 's nachts wel door. De vampieren die eigenlijk zouden lasergamen, werden ingezet om een wals aan te leren in een conferentiezaal. En in restaurant The Flaming Feather vond meermaals een pubquiz plaats, al was het daar niet mogelijk om iets te bestellen. Eén van de rondes draaide om historische Looopings-artikelen over Toverland.