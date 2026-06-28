Attractiepark Toverland

Toverland gaat feestend de nacht in: muziek, vuurwerkshow en lange rijen

VIDEO Het 25 uur durende ToverFestival in Toverland is over de helft. De marathonopenstelling van het Limburgse attractiepark stond tussen 19.00 en 00.00 uur in het teken van muziek, met onder andere een dj in entreegebied Port Laguna, een silent disco in parkdeel Avalon, een vuurshow bij houten achtbaan Troy en een disco bij achtbaan Dwervelwind.

Het derde tijdvak van het ToverFestival droeg de titel De Magie van Feest. Hoogtepunt was een groot vuurwerkspektakel van zeven minuten in Port Laguna, om 23.30 uur. De soundtrack bestond uit het jubileumlied Voor Altijd Toverland en varianten daarop.

In de Biergarten van het overdekte Wunderwald stond Stimmung & Spaß op het programma, met chaotische spelletjes en muziek in Duitse sferen. Daarbij liet uitvinder Maximus Müller zich ook zien. Hij deed niet geheel vrijwillig mee aan een watergevecht, waar hij direct weer spijt van had: het Toverland-gezicht kreeg de volle laag.



Drukte

Wie dacht dat het 's avonds rustiger zou worden in het park, kwam bedrogen uit. Naarmate de avond vorderde, nam de drukte in Toverland alleen maar toe. Tegelijkertijd sloten steeds meer horecapunten vanwege onderbezetting en oververhitting. Het gevolg: zeer lange rijen en weinig plekken waar bezoekers eten en drinken kunnen kopen.