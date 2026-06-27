Attractiepark Toverland

Video: Toverland-mascottes Toos en Morrel praten voor het eerst live met bezoekers

VIDEO Toverland heeft vandaag gezorgd voor wel heel bijzondere ontmoetingen met mascottes Toos Toverhoed en zwijntje Morrel. Bezoekers kunnen dagelijks met de figuren op de foto, maar vandaag was het voor het eerst mogelijk om écht een gesprek aan te gaan. Speciaal voor het ToverFestival was sprake van een interactieve meet-and-greet.

Het Limburgse attractiepark blijft twee dagen achter elkaar geopend: van zaterdagochtend tot zondagavond. Tijdens een 25 uur durend evenement, ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van Toverland, staan extra activiteiten en bijzondere acts op het programma. De ontmoetingen met Toos en Morrel vielen daar ook onder.

Dankzij een stemacteur en stemactrice, die achter de schermen meekeken, kwamen de personages tot leven voor de ogen van het publiek. De ontmoetingen vonden plaats in het overdekte Land van Toos, waar 's ochtends nog oude mascottes te ontmoeten waren.



Drakenwakers

Het ToverFestival is verdeeld in vijf blokken van vijf uur, waarvan het tweede blok - De Magie op z'n Best - zojuist is afgerond. Tussen 14.00 en 19.00 uur kwamen ook verschillende hoogtepunten uit het zomerentertainment voorbij, waaronder Joey's Bella Magica, Drakenwakers, Merlin's Summer School, Katari en Helios.



Een licht smetje op het tweede tijdvak waren meerdere onwelwordingen als gevolg van het warme weer. Bij een temperatuur van 36 graden moest de EHBO meermaals in actie komen. Eén van de incidenten vond plaats in spookhuis Now You're Mine, waar een acteur bevangen werd door de hitte. De locatie ging tijdelijk dicht.