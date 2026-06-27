Attractiepark Toverland

Toverland trapt 25 uur durend festival af met oude bekenden én rolschaatsbaan

VIDEO Het 25 uur durende ToverFestival in Attractiepark Toverland is losgebarsten. Al vanochtend vroeg stonden de eerste fans voor de poort die gaan proberen om maar liefst 25 uur achter elkaar door te brengen in het park, dus ook 's nachts. Het bijzondere evenement is verdeeld in vijf tijdvakken van elk vijf uur.

Tussen 09.00 en 14.00 uur stond het eerste blok De Magie van Herinneren op het programma. Hoogtepunt was een meet-and-greet met Hocus Pocus of Sim sa la Buik: oude mascottepakken van de ouders van Toverland-gezicht Toos Toverhoed, die al jaren niet meer ten tonele zijn verschenen.

Speciaal voor het ToverFestival keerden ze nog één keer terug. Verder opende in het overdekte Land van Toos een rolschaatsbaan, als een knipoog naar de grote schaatsbaan die normaal gesproken 's winters in Toverland te vinden is. Op de achtergrond klinkt dan ook kerstmuziek. De activiteit is gratis: bezoekers kunnen kosteloos rolschaatsen lenen.



Eigenaar

Verder was de verhoogde lounge in parkdeel Wunderwald het decor van Meet the Legends: een bijeenkomst met Toverland-medewerkers van het eerste uur. Onder andere eigenaar en oprichter Jean Gelissen, algemeen directeur Jean Gelissen jr. en woordvoerster Tessa Maessen spraken daar met fans.



Enkele duizenden diehards gaan proberen om de volledige 25 uur vol te maken. Zij hebben zich vooraf aangemeld als ToverChallenger. Om te bewijzen dat ze de klok rond in het park zijn, moeten ze een speciaal polsbandje tijdens elk blok laten scannen. Als beloning ontvangen ze zondagochtend een speciale pin.



Hans Klok

Het reguliere showprogramma gaat vandaag ook gewoon door, met onder andere de familievoorstelling Toos & Morrel Redden De Zomer in entreegebied Port Laguna, duikshow The Battle of Port Laguna en - dit weekend voor het laatst - de illusieshow Hans Klok: Magic Memories, in een grote tent achter parkdeel Avalon.