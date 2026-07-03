Efteling

Efteling neemt afscheid van schietkraam: nieuw spel in piratendecor

FOTO'S Een klassiek onderdeel van de Game Gallery in de Efteling heeft het veld moeten ruimen. Bezoekers zullen de schietkraam Muiterij voortaan moeten missen. Decennialang was het mogelijk om tegen betaling op interactieve doelen te schieten in piratenthema. Nu is er een nieuwe invulling voor gezocht.

Muiterij opende in de jaren tachtig als Piratensloep. Binnen de spellengalerij was het onderdeel altijd al een vreemde eend in de bijt: bezoekers konden hier geen prijzen winnen, maar alleen schieten. De afgelopen jaren nam de populariteit af en liet het onderhoud te wensen over.

In samenwerking met de externe firma HB Leisure wordt de locatie nu gebruikt voor een nieuw ballenspel. Deelnemers krijgen de opdracht om ballen in een ton te werpen, met twee ballen per spel. Blijven allebei de ballen in de ton liggen, dan mogen bezoekers een knuffel uitzoeken.



Scheepswrak

Meedoen kost 3 euro voor één spel, 10 euro voor vier spellen of 20 euro voor tien spellen. De geweren en doelen zijn verwijderd, maar de rest van het originele decor, met onder meer een scheepswrak en een rots in de vorm van een schedel, is blijven staan. Een bord met de tekst "Schiet maar raak!" moet nog aangepast worden.























