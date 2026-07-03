Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Efteling

Efteling neemt afscheid van schietkraam: nieuw spel in piratendecor

Gisteren, 22.12 uur

FOTO'S Een klassiek onderdeel van de Game Gallery in de Efteling heeft het veld moeten ruimen. Bezoekers zullen de schietkraam Muiterij voortaan moeten missen. Decennialang was het mogelijk om tegen betaling op interactieve doelen te schieten in piratenthema. Nu is er een nieuwe invulling voor gezocht.

Muiterij opende in de jaren tachtig als Piratensloep. Binnen de spellengalerij was het onderdeel altijd al een vreemde eend in de bijt: bezoekers konden hier geen prijzen winnen, maar alleen schieten. De afgelopen jaren nam de populariteit af en liet het onderhoud te wensen over.

In samenwerking met de externe firma HB Leisure wordt de locatie nu gebruikt voor een nieuw ballenspel. Deelnemers krijgen de opdracht om ballen in een ton te werpen, met twee ballen per spel. Blijven allebei de ballen in de ton liggen, dan mogen bezoekers een knuffel uitzoeken.

Scheepswrak
Meedoen kost 3 euro voor één spel, 10 euro voor vier spellen of 20 euro voor tien spellen. De geweren en doelen zijn verwijderd, maar de rest van het originele decor, met onder meer een scheepswrak en een rots in de vorm van een schedel, is blijven staan. Een bord met de tekst "Schiet maar raak!" moet nog aangepast worden.











Meer Efteling
Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be