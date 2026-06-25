Disneyland Paris

Disneyland Paris viert vijf dagen durend Stitch-feestje: dit is de betekenis van 626 Day

FOTO'S Disneyland Paris staat deze week volledig in het teken van Stitch. Ondanks de hitte wordt van woensdag 24 tot en met zondag 28 juni uitgepakt met een speciaal evenement rond het populaire blauwe buitenaardse wezen uit Lilo & Stitch. De aanleiding is een jaarlijkse Stitch-viering op 26 juni.

Die datum verwijst naar Stitch' officiële naam: Experiment 626. In de Amerikaanse maandnotatie wordt 26 juni geschreven als 6/26, waardoor fans wereldwijd 26 juni zijn gaan beschouwen als Stitch Day. Bezoekers van Disneyland Park krijgen extra entertainment voorgeschoteld.

Nieuw is een miniparade op Main Street U.S.A., waarin Stitch samen met Angel en dansers door de straat trekt. Daarnaast verschijnt Stitch 's ochtends en 's avonds op het balkon van Main Street Station om bezoekers welkom te heten en uit te zwaaien, in plaats van Mickey Mouse en zijn vrienden.



Marshmallowlolly

Verder zijn er verrassende meet-and-greets in Arcade Beta. Daar kunnen bezoekers Stitch, Lilo of Pleakley tegen het lijf lopen. Ook deelt Disneyland Paris een exclusieve verzamelkaart uit. Daarnaast komt het Stitch-thema deze week terug bij speciale digitale fotopunten én bij lekkernijen: een marshmallowlolly en bubbelfrisdrank.























