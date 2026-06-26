Bobbejaanland

Opvallend bouwproject in Bobbejaanland blijkt oplossing voor droogteprobleem

FOTO'S Achter een achtbaan in Bobbejaanland is een groot waterbekken aangelegd om waterattracties ook tijdens droge periodes draaiende te houden. Het Belgische pretpark heeft bovendien een permanent sluizensysteem gebouwd om het waterpeil in de centrale vijver te regelen.

De werkzaamheden vinden plaats achter de hangende achtbaan Dreamcatcher. Daar is een met folie bekleed bufferbekken aangelegd dat wordt gevuld met regenwater, afkomstig van onder meer de daken van de showarena en de gebouwen in cowboydorp Desperado City. Dat water wordt vervolgens hergebruikt.

Bobbejaanland kwam vorig jaar in de problemen door de aanhoudende droogte en een oppompverbod voor de nabijgelegen rivier de Nete. Daardoor kon het park geen water meer gebruiken om de centrale vijver aan te vullen. Als noodoplossing werd toen een tijdelijke dam aangelegd.



Reserve

Inmiddels is die vervangen door een permanent sluizensysteem. Via sluizen bij onder meer wildwaterbaan El Rio en onder het spoor van powered coaster Bob Express kan het waterpeil voortaan nauwkeurig worden geregeld. De centrale vijver fungeert als eerste buffer, terwijl het nieuwe waterbekken als reserve dient.



Volgens het park blijven attracties als El Rio, Wildwaterbaan, Terra Magma en vanaf volgend jaar ook Splash Down daardoor operationeel, ook als er lange tijd weinig neerslag valt. "Concreet betekent dit dat we de centrale vijver bij een normaal neerslagjaar tot wel 50 à 60 centimeter kunnen bijvullen, volledig op basis van herwonnen regenwater", legt een woordvoerster uit.



SpongeBob

Splash Down wordt een bijzondere waterattractie in een nieuw Nickelodeon-themagebied, dat volgend jaar moet openen. Bezoekers nemen plaats in een gondel die van grote hoogte naar beneden stort en daarbij een enorme vloedgolf veroorzaakt. De toevoeging komt in het teken te staan van SpongeBob SquarePants.











