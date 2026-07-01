Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Legoland Billund Resort

Legoland zet echte mensen als Lego-figuren in vernieuwd Miniland

Vandaag, 16.39 uur

FOTO'S In het Deense attractiepark Legoland Billund is een nieuw deel van Miniland geopend dat volledig in het teken staat van de haven van Kopenhagen. Voor de uitbreiding zijn meer dan 1 miljoen Lego-steentjes gebruikt. Opvallend is dat ook echte inwoners van de Deense hoofdstad als Lego-minifiguren een plekje hebben gekregen.

Het nieuwe gebied toont bekende locaties rond de haven op de schaal 1:20. Bezoekers zien onder meer het pakhuis Pakhuset, de foodmarkt Reffen Street Food, de bruggen Cirkelbroen en Lille Langebro, de drijvende woonwijk Urban Rigger en het koninklijke schip Dannebrog terug als Lego-bouwwerken. Alleen al de replica van Dannebrog bestaat uit 225.000 steentjes.

Twee modelbouwers werkten daar in totaal achthonderd uur aan. Voor de opening deed Legoland een oproep aan inwoners van Kopenhagen die wonen in het nagebouwde havengebied. Zij konden zich aanmelden om als Lego-figuur vereeuwigd te worden. Daar kwamen honderden reacties op binnen. Uiteindelijk kregen meerdere inwoners een plek in Miniland.









Meer Legoland Billund Resort
Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be