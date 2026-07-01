Legoland Billund Resort

Legoland zet echte mensen als Lego-figuren in vernieuwd Miniland

FOTO'S In het Deense attractiepark Legoland Billund is een nieuw deel van Miniland geopend dat volledig in het teken staat van de haven van Kopenhagen. Voor de uitbreiding zijn meer dan 1 miljoen Lego-steentjes gebruikt. Opvallend is dat ook echte inwoners van de Deense hoofdstad als Lego-minifiguren een plekje hebben gekregen.

Het nieuwe gebied toont bekende locaties rond de haven op de schaal 1:20. Bezoekers zien onder meer het pakhuis Pakhuset, de foodmarkt Reffen Street Food, de bruggen Cirkelbroen en Lille Langebro, de drijvende woonwijk Urban Rigger en het koninklijke schip Dannebrog terug als Lego-bouwwerken. Alleen al de replica van Dannebrog bestaat uit 225.000 steentjes.

Twee modelbouwers werkten daar in totaal achthonderd uur aan. Voor de opening deed Legoland een oproep aan inwoners van Kopenhagen die wonen in het nagebouwde havengebied. Zij konden zich aanmelden om als Lego-figuur vereeuwigd te worden. Daar kwamen honderden reacties op binnen. Uiteindelijk kregen meerdere inwoners een plek in Miniland.



















