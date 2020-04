Plopsa Group

Plopsa-parken moeten 225 mensen ontslaan door coronacrisis

De Plopsa-pretparken in België zetten noodgedwongen meer dan tweehonderd medewerkers op straat. Dat bevestigt directeur Steve Van den Kerkhof in gesprek met Looopings. Het gaat om seizoensarbeiders die eigenlijk begin april aan de slag zouden gaan bij Plopsaland De Panne of Plopsa Coo. Vanwege de coronacrisis kunnen ze voorlopig niet aan het werk.



Plopsa had de werknemers daarom aangemeld als 'economisch werkloos', zodat hun salaris voor 70 procent betaald zou worden door de overheid. De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) heeft echter besloten dat personen die nog geen dag gewerkt hebben na het ondertekenen van hun contract geen recht hebben op een premie.





Plopsa probeerde de afgelopen dagen nog om de overheid op andere gedachten te brengen. "Helaas blijft de RVA bij haar standpunt", aldus Van den Kerkhof. "Voor deze 175 personen in De Panne en 50 personen in Coo is ontslag dus de enige optie."



Bloedbad

Medewerkers die op 1 april in vaste dienst zouden komen, hebben hetzelfde probleem. De Plopsa-directeur spreekt over een "sociaal bloedbad". "Zonder dat we het willen. Dit is onbegrijpelijk."



Bovendien gaat het opstarten van het pretparkseizoen straks nog meer tijd in beslag nemen. "Nu rekenen we er al op dat het zeven tot negen dagen gaat duren om de parken klaar te maken als de maatregelen zijn opgeheven. Straks moeten we dan ook nog eens 225 seizoensmedewerkers gaan zoeken."

