Movie Park Germany

Nederlandse bezoeker Movie Park Germany ziet hond opgesloten in hete auto en bedenkt zich geen moment

VIDEO Een Nederlandse bezoeker van Movie Park Germany was met stomheid geslagen toen hij na afloop van een dagje uit terugkwam op de parkeerplaats. In de auto achter zijn eigen wagen bleek een hond opgesloten te zitten. De man bedacht zich geen moment: hij besloot de hond te bevrijden door een ruit in te slaan.

Een hond die op een zonnige dag in een afgesloten auto achterblijft, kan al in korte tijd in levensgevaar verkeren. Anders dan mensen kan een hond nauwelijks zweten: het dier raakt overtollige warmte vrijwel alleen kwijt door te hijgen. In een hete auto werkt dat mechanisme al snel niet meer, waardoor de lichaamstemperatuur razendsnel oploopt.

Bij een lichaamstemperatuur van ongeveer 42 graden wordt het bloed stroperig en vallen vitale organen uit. Zonder snelle hulp kan zo'n situatie fataal aflopen. Toch koos een Duitser ervoor om zijn viervoeter tijdens een dagje Movie Park achter te laten op het parkeerterrein, in een dichte auto. Dat is te zien in een TikTok-filmpje van een verontwaardigde Nederlander.



Acht uur lang

"Je kunt het jezelf niet eens voorstellen, het park is open van 10.00 tot 18.00 uur dus dat betekent dat die hond misschien wel acht uur lang in de auto heeft gezeten", zegt de videomaker. "De ramen waren helemaal beslagen, de hond was helemaal oververhit." Hij heeft de politie gebeld om toestemming te vragen om een raam in te slaan.



"We moesten en zouden de hond redden, want het leek echt alsof de hond op elk moment dood kon gaan." Na afloop bleef het dier een half uur op de grond liggen hijgen. "Wat bezielt je? Geen raam open, geen airco aan, niks. We hebben letterlijk deze hond zijn leven gered."



Een waarschuwing

De eigenaar verscheen uiteindelijk ook bij de auto. Hij reageerde volledig apathisch: de man aaide het dier niet eens. "Laat dit een waarschuwing voor iedereen zijn: laat nooit je hond achter in de auto. Het kan zijn of haar leven kosten. Wees alsjeblieft niet zo naïef." In de video wordt de onverantwoordelijke hondenbezitter herkenbaar in beeld gebracht. "Deze man: fak jou."