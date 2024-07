Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Slagharen-film De Bellinga's levert tot nu toe ruim 250.000 euro op

De nieuwe bioscoopfilm van vlogfamilie De Bellinga's, grotendeels opgenomen in Attractiepark Slagharen, heeft tot nu toe meer dan 250.000 euro opgeleverd. Pretpark Op Stelten, zoals de film heet, ging op woensdag 10 juli in première. In het eerste weekend bracht de kaartverkoop 123.586 euro op.

De totale eerste week was goed voor 185.624 euro. In totaal - inclusief previews - staat de teller momenteel op 268.429 euro. Daarmee doet Pretpark Op Stelten het vooralsnog iets minder goed dan de eerste twee Bellinga-films Huis Op Stelten (2022) en Vakantie Op Stelten (2023).

Uiteraard gaat het bedrag niet direct naar de makers: het betreft entreegeld betaald aan de Nederlandse bioscopen. De film van Armando de Boer is een productie van Jabadoo Pictures, Dutch FilmWorks en Cinemeta.



Kritiek

Slagharen kreeg afgelopen voorjaar nog veel kritiek op de samenwerking met De Bellinga's. Ondanks die pittige commentaren lijkt het initiatief wel uit te draaien op een bescheiden commercieel succesje. Het budget van de film is niet bekendgemaakt.