Boudewijn Seapark

Verontrustende cijfers uit Boudewijn Seapark: zeventien dolfijnen stierven in eerste levensjaar

Een pasgeboren dolfijn heeft in Boudewijn Seapark weinig overlevingskans. Dat blijkt uit verontrustende gegevens die naar buiten kwamen tijdens een hoorzitting over dierenwelzijn in het Vlaams Parlement. Koen Margodt, ethicus bij de Universiteit Gent, nam de sterftecijfers van het attractie- en dierenpark in Brugge onder de loep.

In het Belgische dolfinarium wonen op dit moment zeven dolfijnen. Drie daarvan zijn in het wild gevangen. Drie andere dieren komen uit een eigen fokprogramma en één dolfijn is afkomstig uit het Dolfinarium in Harderwijk, het Nederlandse zusterpark. Margodt vroeg aandacht voor het fokprogramma, dat een zware tol blijkt te eisen.

Van de 26 geboren dolfijnen zijn er op dit moment nog drie in leven. Maar liefst zeventien dolfijnen stierven al tijdens hun eerste levensjaar. "Dat sterftecijfer staat in schril contrast met de 70 procent dieren die in het wild de volwassen leeftijd bereiken", schrijft Mariella Debille in een opiniestuk in dagblad De Morgen.



Stress en frustratie

Debille is dierenarts en vicevoorzitter van de Brusselse Raad voor Dierenwelzijn. Volgens haar kenden de raad en het ministerie de cijfers niet. Ze benadrukt dat er bij de dolfijnen in het park stress, frustratie en verminderd welzijn is waargenomen. "Waarom dan zo halsstarrig vasthouden aan een concept waarbij zeer intelligente dieren met zelfbewustzijn een te zware prijs betalen?"



Met soortbehoud heeft het niets te maken, want een tuimelaar is geen bedreigde diersoort. Seapark-directeur Lars van den Ham kwam tijdens de hoorzitting met andere argumenten om het park open te houden: medewerkers willen hun baan behouden, verzorgers zijn gehecht aan de dieren en kinderen beleven er plezier aan.



Gewetenloos winstbejag

Expert Debille hoopt dat de overheid snel ingrijpt. "Wordt het gewetenloos winstbejag of integriteit en diepgang voor een wereld die we anders en beter moeten behandelen?", schrijft ze. Ze krijgt bijval van pretparkkenner Erwin Taets van de podcast Ochtend in Pretparkland. "Er sterven in dierenparken en dolfinaria meer dolfijnen dan er overleven, onder het mom van educatie en conservatie", meldt hij op de platformen X en Threads.



Aan de verzorgers ligt het niet, weet Taets. Zij doen hun best en voldoen aan hogere eisen dan de wetgeving vereist. "Elders in Europa is het vaak veel slechter. Maar: dolfijnen geboren in gevangenschap overleven minder dan in het wild. Dat is anders bij veel dieren in dierentuinen."



Jane Goodall

Boudewijn Seapark heeft dolfijnen niet nodig om te overleven, denkt de kenner. Het park zou kunnen blijven bestaan zonder de diersoort, door te focussen op andere zaken. "Schaf dit af." De bekende Britse biologe Jane Goodall sprak zich ook al meermaals uit voor het stoppen met het houden van dolfijnen in Boudewijn Seapark, voor het laatst in maart.