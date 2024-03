Bobbejaanland

Klassieke familieattractie verdwijnt na 38 jaar uit Bobbejaanland

Bobbejaanland neemt deze winter afscheid van een 38 jaar oude familieattractie. De Koggemolen uit 1985, gebouwd door fabrikant Mack Rides uit Duitsland, wordt afgebroken. Het werd voor het Vlaamse pretpark steeds lastiger en kostbaarder om aan reserveonderdelen te komen, bevestigt een woordvoerster.

De Koggemolen, onderdeel van parkdeel Wondergarden, bevond zich tegenover de grote Kettingmolen. Bezoekers konden rondzwieren in op en neer deinende schuitjes. Bij de opening heette de attractie nog Kogge Carrousel. Een overkapping werd later toegevoegd.

De attractiepagina op de officiële Bobbejaanland-website is inmiddels verwijderd. Drie attracties onder overkappingen naast de Koggemolen blijven voorlopig wel staan: vliegtuigmolen Rode Baron, rondrit Convoy Trucks en de Locomotion. Even verderop is nog orkacarrousel Flying Orca te vinden.



Botsauto's

Zusterpark Movie Park Germany, net als Bobbejaanland onderdeel van de groep Parques Reunidos, ziet het attractieaanbod ook slinken. Daar zijn twee attracties verdwenen: een watercarrousel en botsauto's.