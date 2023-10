Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Muziek uit Slagharen-shows door fan op Spotify gezet

Nummers uit de shows in Attractiepark Slagharen zijn nu te beluisteren op Spotify. Het gaat echter niet om een initiatief van het pretpark zelf, maar van een particuliere fan. De tracks verschenen op het onofficiële Spotify-account Theme Park Music.

Daar heeft Slagharen zelf geen toestemming voor gegeven. Toch kunnen Spotify-gebruikers vanaf nu overal luisteren naar het bekende Randy & Rosie Lied, dat in meerdere voorstellingen gebruikt wordt. Ook het nummer Doe Mij Maar Na verscheen op de streamingdienst.

Overigens kondigde Slagharen in het verleden aan zélf nummers te gaan publiceren op streamingplatforms als Spotify, Deezer en Apple Music. "De aanstekelijke liedjes uit de Slagharen-shows zijn binnenkort ook te beluisteren via streamingdiensten", viel vorig jaar te lezen in een persbericht. Dat is er nog niet van gekomen.



Efteling

De beheerder van Theme Park Music publiceerde de afgelopen weken al verschillende exclusieve soundtracks uit de Efteling. Het Kaatsheuvelse sprookjespark is daar niet blij mee. Toch zijn de Efteling-melodieën tot op de dag van vandaag nog gewoon te beluisteren.