Belgische dierenpark verwikkeld in conflict over btw-tarieven

Pairi Daiza, de best bezochte dierentuin van de Benelux, vecht een geschil uit over btw-tarieven. Het Belgische dierenpark is het oneens met de interpretatie van btw-regels voor horecagelegenheden. In België gelden aparte belastingtarieven voor restaurants en voor de verkoop van eten en drinken.

Belastingtechnisch bestaat er een verschil tussen een levering en een dienst. De lijn ertussen is echter dun. Zo kan een afhaalzaak in een hoger belastingtarief vallen als er stoelen en tafels staan, zelfs als bezoekers hun voedingswaren zelf moeten ophalen bij een balie en niemand de tafels afruimt.

En wanneer naast een ijskar in de dierentuin parasols, verlichting en een geluidsbox worden geplaatst, zou er zomaar sprake kunnen zijn van een dienst in plaats van een levering. Ook dan schiet het belastingtarief omhoog. Pairi Daiza verschilt erover van mening met de autoriteiten. Dat is de aanleiding voor een conflict.



Maaltijd

In België wordt 6 procent btw gerekend bij het leveren - zonder dienst - van voeding en niet-alcoholische dranken. Het belastingtarief voor drankjes met alcohol is 21 procent. Bij een restaurantdienst moet 12 procent btw betaald worden over de maaltijd en 21 procent over alle drankjes, ook de niet-alcoholische.



De dierentuin heeft de buik vol van de complexe regelgeving. Er wordt al een tijdlang een discussie gevoerd met de fiscus, meldt zakenkrant De Tijd. De uitkomst daarvan laat nog op zich wachten. Het park, dat afgelopen jaar een recordomzet boekte van 105 miljoen euro, bracht er zelf nog niets over naar buiten.