Plopsaland De Panne

Plopsaland denkt na over vervanging van klassieke attractie Het Bos van Plop

Plopsaland De Panne maakt plannen om de klassieke darkride Het Bos van Plop op termijn te vervangen. De overdekte boottocht opende in 2000, maar het gebouw en het transportsysteem zijn al veel ouder. Tussen 1979 en 1999 had de attractie een bijenthema, onder de noemer Apirama.

Plopsaland heette toen nog Meli-Park. Na maar liefst 44 jaar komt het einde van de levensduur van het bouwwerk in zicht. Om die reden liggen achter de schermen al plannen klaar om Het Bos van Plop te sluiten en te vervangen door iets nieuws, vertellen ingewijden aan Looopings.

Tegelijkertijd wordt gekeken naar een nieuwe invulling voor de aangrenzende Big & Betsy Hoeve, waar nu een kinderboerderij en een tractorbaan te vinden zijn. Wat voor attracties en thema's Plopsa op het oog heeft, is nog niet duidelijk.



Te populair

Over de sloop van Het Bos van Plop wordt al jaren gesproken. Voormalig Plopsa-directeur Steve Van den Kerkhof kondigde al in 2015 aan dat de bootjesdarkride binnen afzienbare tijd zou verdwijnen. Hij kwam daar later weer op terug, omdat de attractie nog altijd te populair was.



Nu gaat het er hoogstwaarschijnlijk alsnog van komen, al kan een woordvoerster dat nog niet officieel bevestigen. "Het klopt dat er ideeën zijn rond de toekomst van Het Bos van Plop, maar voorlopig is er nog geen concrete beslissing gevallen", laat de voorlichtster aan Looopings weten.



Minder pijn

Plopsaland telt op dit moment twee darkrides: Het Bos van Plop en de pas geopende rondrit Op Reis Met Bumba. Dankzij de komst van de nabijgelegen Bumba-attractie zal het weghalen van Het Bos van Plop minder pijn doen, zo redeneert het huidige Plopsa-management.