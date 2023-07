Walibi Holland

Walibi Holland haalt souvenirwinkel bij achtbaan weg

Eén van de souvenirwinkels in Walibi Holland is verdwenen. De Lost Gravity Shop, bij de uitgang van achtbaan Lost Gravity, werd onlangs ontmanteld. Na een ritje in de rollercoaster passeerden bezoekers voorheen een ruimte waar ze actiefoto's en Lost Gravity-spullen konden aanschaffen.

De fotoschermen met betaalautomaten bleven staan, maar alle kasten zijn leeggehaald. Een presentatiemeubel waar vroeger producten op lagen, wordt nu gebruikt als picknickbank. Op een zijmuur staat nog wel een grote print waarop souvenirs worden getoond.

Er zijn te weinig medewerkers voorhanden om de winkel te openen, vertelt een Walibi-woordvoerder aan Looopings. "In tijden van personeelstekorten moeten we slimme keuzes maken", aldus de voorlichter. "Daarom is de shop weggehaald."



Hall of Fame

Wie op zoek is naar merchandise van Lost Gravity kan terecht in de grote winkel in de Hall of Fame, gelegen bij de uitgang van lanceerachtbaan Xpress: Platform 13. Die blijft wel gewoon geopend.



Het attractiepark heeft al langer last van personeelstekorten, op verschillende afdelingen. Eetgelegenheden zijn om die reden af en toe onderbezet of gesloten. Vorig jaar besloot Walibi een virtueel wachtsysteem uit te schakelen omdat er niet genoeg werknemers beschikbaar waren.