Disneyland Paris

Beloofde aanpassingen bij Marvel-achtbaan Disneyland Paris blijven uit

Waar blijven de aanpassingen bij de Marvel-achtbaan in Disneyland Paris? Disney beloofde begin 2023 dat de overdekte rollercoaster Avengers Assemble: Flight Force in het voorjaar vernieuwd zou worden. Inmiddels is het al een tijdje zomer, maar de attractie bleef tot nu toe onaangetast.

In februari bleek dat Disney nog niet helemaal tevreden was over de kwaliteit van de beleving. Daarom werd gewerkt aan verbeteringen. "Bij Avengers Assemble: Flight Force wordt in de loop van komend voorjaar extra showverlichting geïnstalleerd", luidde de boodschap in februari. "De attractie zal tijdens deze aanpassing gewoon geopend zijn voor publiek."

Op dit moment is de status van het project onduidelijk. Disney-woordvoerders hebben nog niet gereageerd op een verzoek om commentaar. Op de onderhoudskalender valt te lezen dat Avengers Assemble: Flight Force gesloten zal zijn in de eerste week van september 2023, maar dat gaat vermoedelijk om regulier technisch onderhoud.



Raketaanval

Flight Force is de nieuwe versie van de lanceerachtbaan Rock 'n' Roller Coaster uit 2002. Het oorspronkelijke rockthema heeft plaatsgemaakt voor een verhaal over superhelden Iron Man en Captain Marvel, die moeten samenwerken om een raketaanval te stoppen. De hoofdpersonages verschijnen op grote projectieschermen naast de baan.