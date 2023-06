TusenFryd

Noors pretpark heeft gloednieuwe achtbaan alweer gesloten

Een gloednieuwe achtbaan in Noorwegen is alweer dicht. Attractiepark TusenFryd opende eind vorige maand de attractie Storm - The Dragon Legend, een inverted triple-launch coaster van de Duitse fabrikant Gerstlauer. Drie weken later moet het pretpark bezoekers teleurstellen.

Een verklaring op social media suggereert dat het niet zomaar om een kleine technische storing gaat. "Storm is helaas tot nader order gesloten vanwege operationele uitdagingen", valt er te lezen.

"We laten het weten zodra de attractie weer werkt. Excuses voor het ongemak dat dit veroorzaakt voor onze gasten." De boodschap wordt afgesloten met een emoji van een gebroken hart.



Lanceringen

Wat er precies mis is met de rollercoaster, zegt TusenFryd er niet bij. Een rit in Storm bestaat uit drie lanceringen - waarvan één achterwaarts - en drie inversies. De karretjes hangen onder de baan. Op zaterdag 27 juni vindt de opening plaats.