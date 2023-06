Disneyland Paris

Onaangekondigde protestactie op parkeerplaats Disneyland Paris

Hoewel vakbonden hadden afgesproken dat er tot en met maandag niet gedemonstreerd zou worden, voerden medewerkers van Disneyland Paris vandaag toch actie. Enkele tientallen boze personeelsleden verzamelden zich maandagochtend bij souvenirwinkel World of Disney in uitgaansgebied Disney Village.

Vervolgens trokken ze naar de parkeerplaats van het Disney-resort. Daar blokkeerden de deelnemers wegen en deelden ze flyers uit. Veel van hen droegen gele hesjes. Op de pamfletten valt in het Frans en in het Engels te lezen dat werknemers vanwege de inflatie betere arbeidsvoorwaarden en hogere lonen eisen.

Het onaangekondigde protest werd, in tegenstelling tot eerdere stakingen, niet geïnitieerd vanuit de vakverenigingen. Eén van de grootste vakbonden binnen Disneyland Paris, UNSA, laat in een verklaring weten niet achter de actie te staan.



Vervolgstappen

"Wij raden aan om alleen deel te nemen aan acties die worden gesteund door de bonden, omdat we samen sterker staan en zodat we je juridisch kunnen beschermen als je het slachtoffer wordt van intimidatie of misbruik", staat in een bericht aan UNSA-leden. Dinsdag wordt besproken wat vervolgstappen kunnen zijn.